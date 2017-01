Donald Trump priletel do Washingtonu pred piatkovou inauguráciou

Donald Trump s manželkou Melániou máva po prílete na leteckú základňu Andrews 19. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. januára (TASR) - Donald Trump pricestoval dnes podvečer do Washingtonu, kde bude v piatok inaugurovaný za 45. prezidenta Spojených štátov amerických.napísal Trump na Twitteri pred svojím odletom do Washingtonu.Príchodom Donalda Trumpa do Washingtonu sa začína niekoľkodňová séria oficiálnych podujatí súvisiacich s inauguráciou nového prezidenta. Trump tento maratón odštartuje dnes pracovnou večerou so svojím budúcim kabinetom a slávnostným kladením vencov na Arlingtonskom národnom cintoríne.Inauguračné akcie vyvrcholia v piatok napoludnie miestneho času prezidentskou prísahou, ktorú nový prezident Trump a viceprezident Mike Pence zložia pred washingtonským Kapitolom. Trump následne vystúpi so svojím prvým prejavom v úrade amerického prezidenta.Trumpov inauguračný prejav bude dokumentom pojednávajúcim viac o filozofickým pohľadoch Trumpa na krajinu, než o pracovnej agende, povedal hovorca Sean Spicer.Je pripravený nastoliť svoju agendu od prvého dňa, vrátane podpisu nariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti, terorizmu, a imigrácie. To všetko sa podľa Spicera začne diať už v prvých dňoch Trumpovho úradovania.vyhlásil pred novinármi nastupujúci viceprezident Pence.