Donald Trump privítal v Bielom dome japonského premiéra Šinzóa Abeho

Americký prezident Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe sa zdravia počas stretnutia v západnom krídle Bieleho domu vo Washingtone 10. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal dnes v Bielom dome japonského premiéra Šinzóa Abeho, ktorý pricestoval na dvojdňovú návštevu krajiny. Štátnici rokovali v Oválnej pracovni, nasledovala spoločná tlačová konferencia a pracovný obed.V rokovaní figurovali témy ako regionálna bezpečnosť, obchodné vzťahy či návrh Tokia na investovanie v USA. "" vyhlásil pred stretnutím Abe, ktorý dnes položil veniec na vojenskom cintoríne v Arlingtone.Obaja lídri sa v popoludňajších hodinách presunú špeciálom Air Force One na Floridu do Trumpovho letoviska Mar-a-Lago, kde si v sobotu spoločne zahrajú golf. Abe navštívil Trumpa v jeho newyorskom sídle už v novembri, tesne po tom, ako miliardár zvíťazil v prezidentských voľbách.Abe dopoludnia navštívil i Obchodnú komoru Spojených štátov (USCC) vo Washingtone. S japonským ministerským predsedom prišla do USA aj menšia delegácia. Abe je po britskej premiérke Therese Mayovej druhým zahraničným lídrom, s ktorým sa Trump stretol od svojej inaugurácie.