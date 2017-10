Donald Trump s manželkou navštívili zranených po streľbe v Las Vegas

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou navštívili dnes v nemocnici zranených po nedeľnej streľbe na country festivale v americkom Las Vegas Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 4. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou navštívili dnes v nemocnici zranených po nedeľnej streľbe na country festivale v americkom Las Vegas, uviedla agentúra AP.Trumpovci po prílete do Las Vegas zamierili za zranenými a lekármi do nemocnice, neskôr v priebehu dneška sa stretnú so záchranármi a policajtmi zasahujúcimi priamo na mieste hudobného festivalu pod holým nebom, kde Stephen Paddock zabil takmer 60 ľudí a 500 ďalších zranil."Vyjadríme našu úctu a stretneme sa s policajtmi, ktorí vykonali skutočne fantasticky dobrú prácu, a to vo veľmi krátkom čase," povedal Trump novinárom pred odletom z Washingtonu.dodal.Trump neplánuje počas svojho pobytu v Las Vegas verejne vystúpiť. Vyšetrovanie tragédie podľa neho stále pokračuje a naznačil, že v dohľadnej dobe by mohli zverejniť ďalšie podrobnosti.Predpokladaná priateľka Paddocka (64), ktorý sa zabil sám skôr, než do izby na 32. poschodí lasvegaského hotela vtrhlo zásahové komando, pricestovala podľa informácií médií v utorok večer do USA, aby ju vypočula polícia. Marilou Danleyová (62) žila s Paddockom, v čase útoku však bola na Filipínach.