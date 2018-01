Donald Trump sa zúčastní na Svetovom ekonomickom fóre v Davose

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na januárovom Svetovom ekonomickom fóre v Davose vo Švajčiarsku, oznámila v utorok Trumpova hovorkyňa Sarah Sandersová.Trump je podľa vyjadrenia Sandersovej z nadchádzajúcej návštevy na tomto "snobskom" fóre vo švajčiarskych Alpách nadšený. Pôjde o prezidentovu piatu zahraničnú pracovnú cestu od nástupu do funkcie vlani v januári, informovala americká televízna stanica CNN.povedala hovorkyňa.Všetky americké vlády posielajú na fórum do Davosu pravidelne svojich zástupcov. Prezidenti ale možnosť osobnej účasti zvyčajne nevyužijú. Ronald Reagan sa napríklad v minulosti vyjadril k účastníkom zhromaždenia prostredníctvom satelitného prenosu. Prvým šéfom Bieleho domu, ktorý v roku 2000 do Davosu vycestoval, bol v roku 2000 Bill Clinton, ktorý tam predniesol pamätný prejav. Iný prezidenti George H.W. Bush, George W. Bush ani Barack Obama túto možnosť nikdy nevyužili.CNN upozorňuje, že Trump sa v Davose dostane do jednej rokovacej sály s mnohými medzinárodnými elitami, na ktoré útočil počas svojej vlaňajšej prezidentskej kampane. Bývalý podnikateľ Trump pricestuje na túto prestížnu konferenciu, ktorá sa koná 23.-26. januára, iba niekoľko dní pred svojím prvým prejavom o stave únie naplánovaným na 30. januára.