Donald Trump telefonoval s Merkelovou a Abem

Angela Merkelová Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes po prvý raz od nástupu do funkcie telefonoval s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Oznámil to hovorca Bieleho domu Sean Spicer bez bližšieho vyjadrenia k obsahu rozhovoru.Trump podľa hovorcu telefonoval Merkelovej z Oválnej pracovne Bieleho domu. Rozhovor bol očakávaný s napätím, pretože Trump v nedávnom rozhovore označil rozhodnutie nemeckej vlády prijať množstvo utečencov za "katastrofálnu chybu", a to aj v súvislosti s hrozbou terorizmu.Nový šéf Bieleho domu predtým viedol telefonický rozhovor aj s japonským premiérom Šinzóm Abem. Trump v ňom potvrdil "neochvejný" záväzok USA zaisťovať bezpečnosť Japonska. Obaja lídri hovorili tiež o hrozbe Severnej Kórey a vyjadrili želanie posilniť bilaterálny obchod. Trump okrem toho pozval Abeho na návštevu Washingtonu 10. februára.Išlo o prvé dva telefonáty so svetovými lídrami, ktoré má počas dnešného dňa Trump naplánované. Hovoriť má ešte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, francúzskym prezidentom Francoisom Hollandom a austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom.