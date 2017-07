Donald Trump zvažuje clá a kvóty na oceľ z Číny a iných krajín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump uvažuje o zavedení ciel a kvót na oceľ z Číny a ďalších nemenovaných krajín. Ako dôvod uviedol dumpingové ceny, ktoré podľa Trumpa predstavujú pre americký priemyselpovedal Trump novinárom na palube Air Force One počas letu z USA do Francúzska. Ako v tejto súvislosti dodal, sú dva spôsoby, ako to urobiť: kvóty a clá.povedal Trump.V reakcii na to akcie amerických oceliarskych firiem prudko vzrástli. Pôvodne sa Trumpove vyjadrenia zverejniť nemali, neskôr sa ale Biely dom rozhodol inak.Trumpove plány v oceliarskom sektore sú súčasťou jeho predchádzajúcich sľubov o podpore domácej výroby. Na celkovej spotrebe v USA sa oceľ zo zahraničia podieľa približne 30 %. Americká administratíva by o prípadných clách či kvótach mala rozhodnúť do niekoľkých týždňov.