Donald Trump zverejnil svoje príjmy a hodnotu majetku

Americký prezident Donald Trump a jeho dcéra Ivanka Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump dobrovoľne poskytol údaje o svojich majetkových pomeroch Úradu pre etiku vlády. Z nich vyplýva, že mal významné podiely v 565 firmách. Vedúcej pozície vo väčšine z nich sa vzdal 19. januára 2017, deň pred inauguráciou. Z ostatných pozícií sa stiahol oveľa skôr.Predtým, ako nastúpil do funkcie, previedol svoje impérium na svojich dvoch dospelých synov a nemenovaného manažéra. Svoj finančný majetok previedol do trustu, ktorý vedie uvedený manažér a jeho syn Donald Trump Jr. Kontrolu nad ním môže kedykoľvek obnoviť a rovnako môže kedykoľvek požiadať o vydanie hotovosti.Trumpov majetok je v dokumente vyčíslený minimálne na 1,4 miliardy USD (1,25 miliardy eur) a od januára 2016 zarobil aspoň 594 miliónov USD. Jeho dlhy dosahujú viac než 315 miliónov USD, z čoho až 100 miliónov USD dlhuje Deutsche Bank a podobnú sumu dlhuje realitnému investičnému fondu Ladder Capital Finance. Tieto údaje sú z veľkej časti v súlade s tými, ktoré uviedol za roky 2015 a 2016. Z dokumentu však nie je jasné, do akej miery sa jeho dlhy zvýšili pre prezidentskú volebnú kampaň.Niektoré jeho kroky v súčasnosti zarábajú viac než pred rokom. Príkladom je jeho kniha Umenie urobiť dohodu (The Art of the Deal), ktorá zažíva veľký návrat. Tantiémy za jeho autobiografiu z roku 1987 dosiahli 100.000 USD až jeden milión dolárov. Zverejnené tantiémy mu v roku 2015 vyniesli 15.000 USD až 50.000 USD, za rok 2016 už išlo o 50.000 až 100.000 USD.Manažérske platy od indonézskych spoločností, ktoré súvisia s dvomi plánovanými rezortmi, sa viac než zdvojnásobili. Podľa dokumentu v tomto roku dosiahli 380.000 USD v porovnaní s vlaňajšou sumou 167.000 USD. Trump v tomto projekte spojil sily s indonézskym miliardárom Harym Tanoesoedibjom. Jeden rezort by mal vzniknúť na ostrove Bali, druhý v blízkosti Jakarty.Aj floridské letovisko Mar-a-Lago zlepšilo jeho financie. Príjem rezortu Trump vyčíslil zhruba na 37 miliónov USD, vo vlaňajšom daňovom priznaní uvádzal 30 miliónov USD. Jeho golfový klub v Bedminsteri (New Jersey) zarobil v medziročnom porovnaní takmer o 20 miliónov USD viac. Obidva tieto údaje však neznamenajú zisk, pretože nezohľadňujú výdavky.Trump International Hotel, ktorý sídli v starej poštovej budove neďaleko Bieleho domu, zažíva od svojho otvorenia na jeseň minulého roka nebývalý nárast aktivít. Slúžil nielen ako centrum inauguračných osláv, ale hostil aj množstvo ďalších podujatí pre zahraničných diplomatov a obchodníkov. Tento hotel sa spomína v troch nezávislých žalobách, ktoré Trumpa obviňujú z porušenia ústavného zákazu prijímať dary a peniaze zo zahraničia. Prezident aj ministerstvo spravodlivosti označili žaloby za nepodložené.Trump nebol povinný zverejniť tieto údaje a vzhľadom na voľné pravidlá Úradu pre etiku vlády nie je z nich možné odvodiť presné závery o jeho finančnej situácii či určitých obchodných aktivitách. Prezident zverejnil iba informácie o rozsahu svojich príjmov a výdavkov, dokument preto nie je taký presný ako daňové priznanie, ktoré Trump stále nepodal. Ako jediný tak zatiaľ porušil tradíciu prezidentov a prezidentských kandidátov, ktorí zverejňovali svoje daňové priznania.