Doplňujúce voľby sa budú môcť vyhlásiť najneskôr do 31. októbra 2017

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v aktuálnom volebnom období sa budú môcť vyhlásiť najneskôr do 31. októbra 2017. Počíta s tým novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú dnes schválil parlament.uviedol jeden z predkladateľov Tibor Bernaťák (SNS). Právnu normu navrhol spolu s Martinom Glváčom, Dušanom Jarjabkom, Tiborom Glendom (všeti Smer-SD) a Bélom Bugárom (Most-Híd).Ak by takáto novela zákona nebola prijatá, posledné doplňujúce voľby by sa podľa Bernaťáka mohli uskutočniť 15. augusta 2018. Riadne komunálne voľby by mali byť pritom začiatkom novembra 2018, teda necelé tri mesiace po doplňujúcich.Takto by sa podľa Bernaťáka vlastne doplňovacie voľby mohli konať už počas kampane pred riadnymi komunálnymi voľbami. Mohlo by pritom vzhľadom na rozdielne pravidlá dôjsť k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu kandidátov.poznamenal.Zmena zákona má teda zabezpečiť, aby doplňujúce voľby nezasahovali do prípravy riadnych komunálnych volieb v roku 2018.