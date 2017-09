Doprava zadarmo je v Tallinne podľa Freša úspešná, Uhler to tak nevidí

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 7. septembra (TASR) – Doprava zadarmo zavedená v estónskom Tallinne je úspešným a dobre prijatým projektom, ktorý priniesol samotnému mestu i jeho obyvateľom výhody. Tvrdí to súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, ktorý sa bude o túto pozíciu uchádzať aj v novembrových voľbách. Jeho protikandidát Jozef Uhler však vníma dopravu zadarmo ako podvod. V Tallinne podľa neho ľudia nepresadli do MHD, a to najmä z dôvodu slabej kvality.Ako tento systém funguje v praxi, si boli pred pár dňami Frešo a Uhler pozrieť priamo v hlavnom meste Estónska. Obaja kandidáti majú totiž dopravu ako svoju hlavnú predvolebnú tému. Verejnú dopravu zadarmo chce zaviesť však iba Frešo, a to pre obyvateľov Bratislavského kraja. Motivovať chce tak tých, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, aby si ho tu prihlásili a samosprávy mohli poberať viac podielových daní. Uhler to však považuje za nezmyselné riešenie, ktoré stojí kvantum peňazí.Frešo sa v Tallinne pýtal zhruba dvoch desiatok ľudí, ako vnímajú zavedenú dopravu zdarma.priblížil.Idea dopravy zadarmo je v Tallinne podľa Freša dobre prijatá, realizovaná a podnietila obrovské investície do dopravnej infraštruktúry.uviedol.Po tom, čo mesto Tallinn zaviedlo dopravu zdarma pre svojich obyvateľov, sa tu podľa Freša na trvalý pobyt prihlásilo vyše 30.000 ľudí.tvrdí súčasný šéf BSK.Uhler sa však na dopravu zadarmo pozerá úplne inak. V Tallinne podľa neho ľudia nepresadli do MHD, a to najmä z dôvodu slabej kvality. Ako tvrdí, v meste sú naďalej zápchy a želaný efekt to neprinieslo.povedal.V Bratislavskom kraji podľa neho treba vo verejnej doprave riešiť zbytočne súbehy vlakov a autobusov, chýbajúce večerné spoje alebo nenadväzovanie spojov na seba.podotkol Uhler.