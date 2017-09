Dopravca potrebuje vodičov, neúspešne ich hľadal i v Srbsku

Nitrianska autobusová stanica. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 8. septembra (TASR) – Dopravný podnik Arriva Nitra, a.s., zápasí už od mája s nedostatkom vodičov. Sadnúť si za volant autobusov nechcú nezamestnaní, Rómovia, ani Slováci zo Srbska. Situácia už dospela do štádia, keď prepravca nie je v plnej miere schopný dodržiavať grafikom mestskej autobusovej dopravy. Na nitriansky magistrát i na vedenie spoločnosti sa už niekoľko týždňov obracajú nespokojní ľudia, ktorí sa sťažujú na vynechané spoje a nedodržiavanie cestovného poriadku.Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti Arriva Nitra Juraja Kuseho robí dopravný podnik všetko preto, aby situáciu zvládol.povedal Kusy.Ako zdôraznil, dopravný podnik sa snaží hľadať nových zamestnancov všetkými možnými spôsobmi.skonštatoval Kusy.Spoločne s nitrianskym primátorom Jozefom Dvončom sa dopravca snažil hľadať pracovné sily aj v Srbsku.povedal Kusy.Podľa jeho slov sú hlavným dôvodom problémov s náborom nových vodičov nízke základné platy, ktoré sa pohybujú na úrovni približne 550 eur mesačne.vysvetlil Kusy.Problém s nízkymi platmi vodičov v mestskej autobusovej doprave si uvedomuje aj nitriansky primátor Jozef Dvonč.uviedol Dvonč.Jedným z dočasných riešení by mohla byť úprava grafikonu, v rámci ktorej by sa zmenšil počet spojov.dodal Dvonč.