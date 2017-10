Dopravcovia chcú zmenou legislatívy znížiť minimálny vek vodičov MHD

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Nitra 25. októbra (TASR) – Nedostatok vodičov autobusov by mala pomôcť vyriešiť zmena legislatívy. Tá by mala posunúť hranicu minimálneho veku vodiča autobusu zo súčasných 24 rokov na 21 rokov. Podľa riaditeľa spoločnosti Arriva Nitra Juraja Kuseho už dopravcovia oslovili všetky inštitúcie, ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť zmenu legislatívy.“ povedal Kusy.Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč potvrdil, že ZMOS požiadavku dopravcov registruje.povedal Dvonč. Podľa jeho názoru by sa znížením vekovej hranice z 24 na 21 rokov pre vodičov autobusov vytvoril konkurenčne väčší priestor.skonštatoval Dvonč.