Dopravcovia lákajú do odboru študentov

Bratislava 4. októbra (TASR) - V priestoroch Múzea dopravy na Šancovej ulici v Bratislave sa v dňoch 6. – 7. októbra uskutočnia Dni kariérneho poradenstva s názvom Študuj dopravu. Podujatie ponúka kvalitný program hlavne žiakom základných škôl, ktorých nabáda, aby si vybrali štúdium so zameraním na dopravu a našli svoje budúce povolanie v tomto odvetví. Akcia sa uskutoční v interiéri aj exteriéri múzea počas oboch dní v čase od 09.00 do 13.00 h. Vstup na podujatie je voľný.Program podujatia je bohatý na množstvo aktivít. Návštevníci iste ocenia ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zviezť sa hnacím vozidlom či prehliadnuť si zblízka rušeň a nákladný vožeň Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Taktiež bude k dispozícii možnosť vyskúšať si moderné vlakové zabezpečovacie zariadenie ETCS (European Train Control System), parkovacieho asistenta ovládaného na diaľku či riadenie dopravy na modelovej železnici.Žiaci sa okrem iného dozvedia, čo v praxi znamená byť rušňovodičom, vlakvedúcim alebo vozmajstrom. Na svoje si určite prídu aj malí modelári, ktorých poteší výstava železničných modelov. Okrem toho sú pre návštevníkov pripravené aj videoprojekcie, fyzikálne pokusy vookuliare simulujúce stav po požití alkoholu alebo drog, rôzne súťaže a dopravné kvízy. Koordinátorom podujatia je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré sa do programu zapojí napríklad výstavou so železničnou tematikou s názvom Krásavice železnice.Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o štúdium na odborných školách v oblasti dopravy. Na Dňoch kariérneho poradenstva budú mať preto uchádzači možnosť dozvedieť sa bližšie informácie o štúdiu na Dopravnej akadémii v Trenčíne, stredných priemyselných a odborných školách pôsobiacich v mestách Bratislava, Trnava a Martin-Priekopa. Účastníkom podujatia sa predstavia i vybrané vysoké školy zamerané na dopravu a dopravné stavby. Letecká fakulta Technickej univerzity Košice sa navyše predvedie ukážkami leteckých modelov a trnavská Stredná priemyselná škola dopravná zasa predstaví elektromobil reprezentujúci Slovensko na kráľovskom okruhu v Londýne.