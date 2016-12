Dopravné nehody po silvestrovskej noci môže na cestách spôsobiť únava

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Vodiči by na Nový rok nemali podceniť následky silvestrovských osláv. Hoci už v krvi nemusia mať alkohol, za volantom ich môže zradiť bolesť hlavy, únava, nesústredenosť.povedal Ľubomír Okruhlica, šéf bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ). Vodičom radí nesadať si za volant aspoň 24 hodín. Pred jazdou by podľa neho mali použiť alkoholtester. Po silvestrovskej noci odporúča vypiť dostatočné množstvo tekutín. Vodič si podľa neho musí i poriadne oddýchnuť.Rýchlejšiemu odbúraniu alkoholu môže pomôcť aj vitamín C či káva, ktorá zrýchli vylučovanie alkoholu z tela. Pri normálnych okolnostiach klesne hladina alkoholu v krvi za hodinu v priemere asi o 0,2 promile.