Dopravné obmedzenia si aj vyžiada in-line podujatie v Bratislave

Bratislava 18. augusta (TASR) – V bratislavskom Ružinove musia byť dnes večer šoféri pripravení na obmedzenia v súvislosti s ďalším podujatím zo série letnej korčuliarskej akcie Bratislava in-line.Podľa informácií hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Lucie Mihalíkovej sa obmedzenia v čase od 21.00 h do 22.30 h dotknú viacerých lokalít Ružinova, vrátane okolia Parku Andreja Hlinku, Ružinovskej, Sabinovskej, Prešovskej či Tomášikovej ulice a Trnavskej cesty.uviedla policajná hovorkyňa.Informovala tiež o dlhodobejších obmedzeniach na cestách v hlavnom meste a jeho najbližšom okolí. Od nedele 20. augusta od 08.00 h do konca septembra budú opravovať mostné závery v úseku privádzača Bratislava – Senec diaľnice D1, približne na 14. km nad cestou I/61.V nedeľu (20.8.) sa takisto začne výmena mostných záverov na diaľnici D4 v úseku medzi križovatkou Stupava a obcou Stupava nad Mástskym potokom a v úseku medzi križovatkou Stupava a automobilovým závodom nad potokom Mláka. V tomto prípade majú práce trvať až do 15. októbra.Ani v jednom zo spomínaných obmedzení nebude potrebné stanovovať obchádzkovú trasu, doprava bude presmerovaná v spomínaných úsekoch do voľných jazdných pruhov.