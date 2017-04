Dopravné obmedzenia: Úsek D1 Beharovce - Široké a tunel Branisko

Tunel Branisko Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 21. apríla (TASR) – Na úseku diaľnice D1 Beharovce – Široké, vrátane tunela Branisko, sa bude robiť plánovaná údržba. Vodičov čakajú obmedzenia.Ako informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, diaľničný úsek bude uzavretý na etapy. V sobotu 22. apríla bude uzavretý úsek D1 Beharovce – Široké, ľavý a pravý jazdný pás v čase od 07.00 h do 11.00 h. Tiež 28. apríla v čase od 13.00 h do 17.00 h. Obchádzka povedie po ceste I/18 od križovatky D1 – I/18 Beharovce po križovatku D1 – I/18 Široké.Úsek D1 Beharovce – Branisko (východný portál tunela) bude pre vodičov uzavretý obojsmerne, vrátane tunela Branisko, od 22. apríla od 11.00 h do 28. apríla do 13.00 h. Obchádzka povedie po ceste I/18 od križovatky D1 - I/18 Beharovce cez horský masív Branisko po východný portál tunela Branisko s napojením na diaľnicu pred križovatkou Široké.Dôvodom obmedzení je pravidelná údržba a vykonanie servisných a technologických činností v tuneli Branisko, tiež stavebné a mimoriadne práce v tuneli aj na diaľnici.