Dopravnú situáciu v Tatrách majú vyriešiť alternatívne spôsoby

Starý Smokovec 27. júla (TASR) - Riešením problémovej dopravnej situácie v Tatrách nie je len výstavba parkovísk. Potrebný je komplexný pohľad na dopravnú situáciu a hľadanie alternatívnych ekologických spôsobov dopravy. Vyjadril sa tak dnes na tlačovej konferencii v Starom Smokovci Bohuš Hlavatý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva najväčšieho prevádzkovateľa horských stredísk v Nízkych a Vysokých Tatrách, akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR).uviedol Hlavatý. Nové lanovky by mali podľa plánov spoločnosti vzniknúť na Štrbskom Plese či v Tatranskej Lomnici. Dôjsť by malo aj k prepojeniu Starého Smokovca s Tatranskou Lomnicou. Prepájanie menších stredísk je totiž podľa TMR trendom aj vo svete.Pre všetky strediská cestovného ruchu je v súčasnosti výzvou intenzita osobnej dopravy a problémy s parkovaním. Návštevnosť sa prirodzene zvyšuje, sezóna sa predlžuje a ako dopravne problematické sa ukazujú stále dlhšie obdobia roka ako v minulosti. Najvýraznejšie sa zlá dopravná situácia prejavuje v Tatranskej Lomnici, najmä počas zimnej sezóny.doplnil s tým, že napríklad v Smokovcoch sa nachádzajú veľké ubytovacie kapacity. Turisti odtiaľ dennodenne cestujú do Tatranskej Lomnice. Prepájacia lanovka by podľa neho zmenšila migráciu ľudí neekologickou automobilovou dopravou.Prínosy lanovky v rámci celého dopravného systému medzi tatranskými strediskami by mala overiť aj aktuálne zadaná dopravná štúdia, ktorej výsledky by mali byť známe na jeseň 2017.