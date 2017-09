Dopravný podnik Bratislava avizuje pokračovanie prác na trati

Archívne foto z opravy električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave 4. augusta 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. septembra (TASR) - Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave je už dva týždne zastavená. Dopravný podnik Bratislava (DPB) však oznámil pokračovanie zabezpečovacích prác na trati. Podľa informácií TASR by sa s nimi malo začať už tento týždeň.povedala pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Budovanie zastávky na Mariánskej je pozastavené a bude predmetom samostatných stavebných konaní. DPB už avizoval, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave. Vedenie podniku podalo pre zastavenie rekonštrukcie aj podnet na prokuratúru.avizoval nedávno generálny riaditeľ DPB Milan Urban.Okrem zastavenia premávky električiek hrozí podľa podniku aj predraženie celého plánovaného projektu rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej, a to vzhľadom na náklady súvisiace so zabezpečovacími prácami pri zastavení výstavby.Podľa BSK je dôvodom, prečo práce ustali, plánovaná zastávka. Práve pre ňu podali sťažnosť obyvatelia dotknutého bytového domu na Špitálskej. Ak by sa vybudovala, tak ako sa plánovalo, bránila by im dostať sa s autami z dvora na ulicu. S autami by museli totiž prechádzať priamo cez zastávku, na ktorej by stáli ľudia. Obyvatelia podali dve odvolania voči dvom stavebným povoleniam. Prvé sa týka električkovej trate a jej rekonštrukcie. Druhé stavebné povolenie, voči ktorému sa odvolali, vydal magistrát a týka sa zastávky.povedal v piatok (22.9.) riaditeľ Odboru dopravy Úradu BSK Ladislav Csáder.Rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici dočasne pozastavili pred dvoma týždňami. Ministerstvo zastavenie prác požadovalo, pretože podľa neho rekonštrukcia nebola povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia. Za svojím rozhodnutím si stojí a vec sa podľa rezortu musí vrátiť na opätovné prerokovanie.podotklo ministerstvo.Rekonštrukcia za viac ako 2,5 milióna eur sa začala začiatkom augusta a podľa odhadov mala trvať tri mesiace.