Dopravný podnik Bratislava plánuje nákup 12 až 15 nových električiek

Bratislava 2. júla (TASR) – Do vozového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB) by malo pribudnúť 12 až 15 nových električiek. Ich nákup sa plánuje k roku 2020 v súvislosti s predĺžením električkovej trate až na koniec Petržalky. Pre TASR to potvrdil generálny riaditeľ DPB Milan Urban.priblížil Urban. Plánovaný nákup potvrdil pre TASR aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Riešenie mobility v meste podľa jeho slov počíta s viacerými opatreniami, medzi ktorými je parkovacia politika, bikesharing či opravy električkových radiál.podotkol primátor. Bratislavský mestský poslanec a šéf dopravnej komisie Jozef Uhler uviedol, že cena jednej električky by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 2,5 milióna eur.Do vozového parku DPB má pribudnúť aj 18 elektrobusov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Bratislava sa zapojila do projektu Urban-E, cez ktorý chce riešiť rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Vybudovať plánuje 50 elektronabíjacích staníc pre striedavý prúd (AC) a šesť staníc na jednosmerný prúd (DC).podotkol Uhler. Výška ceny bude podľa neho záležať aj od vývoja technológií.DPB momentálne nakupuje 90 nových autobusov. Cestujúcim by mohli byť k dispozícii už koncom tohto roka. Nákup vozidiel sa bude financovať prostredníctvom úveru vo výške 24 miliónov eur, ktorého splácanie bude zo zdrojov DPB.