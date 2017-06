Dopravný podnik Bratislava vyrokoval nižšiu cenu nových autobusov

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 26. júna (TASR) - Nákup 90 nových autobusov do vozového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB) sa zrejme nepredraží o približne tri milióny eur, ako tomu hrozilo. Nákup vozidiel sa bude financovať prostredníctvom dlhodobého úveru vo výške 24 miliónov eur, ktorý v decembri 2016 odobrili bratislavskí mestskí poslanci. Nákupná cena autobusov sa však ešte pred niekoľkými dňami pohybovala na úrovni okolo 27 miliónov eur.DPB dnes TASR informoval, že finalizuje verejné obstarávanie na nákup nových autobusov v súlade s rozhodnutím mestského zastupiteľstva.priblížil generálny riaditeľ DPB Milan Urban.Nákup autobusov bude financovaný formou investičného úveru, ktorého splácanie bude zo zdrojov DPB, bez zvýšenia nárokov na mestský rozpočet.uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Cestujúcim by mohli byť nové autobusy k dispozícii už koncom tohto roka. Budú nízkopodlažné, plne klimatizované, s vnútorným a vonkajším kamerovým systémom či s moderným informačným systémom.podotkol podpredseda predstavenstva DPB, Jaroslav Štrba.Súťaž na nové autobusy bola spustená po tom, čo mestskí poslanci v decembri 2016 schválili nákup vozidiel. Na procese vyhodnotenia ponúk záujemcov sa zúčastnili aj zástupcovia klubov mestského zastupiteľstva. Po druhom kole výberového procesu - elektronickej aukcii, však neboli dosiahnuté stanovené podmienky DPB.uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová. O vyrokovanie nižšej ceny požiadala vedenie aj Dozorná rada DPB.Nákup nových autobusov odobrilo zastupiteľstvo hlavného mesta v štruktúre približne 32 autobusov dĺžky 18 metrov, 28 autobusov dĺžky 12 metrov, 24 autobusov dĺžky 10,5 metra a šesť autobusov dĺžky do deviatich metrov.