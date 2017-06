Dopravu na bratislavskej D2 obmedzia pre údržbu vozovky

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. júna (TASR) - Motoristi na bratislavskej D2 sa musia najbližšie týždne pripraviť na dopravné obmedzenia. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude pracovať na údržbe vozovky.Bude sa to týkať diaľničného úseku D2 na križovatke Pečňa - štátna hranica SK/HU. V prvej fáze pôjde o ľavý jazdný pruh (do 27. júna), práce sa potom presunú na pravý (od 3. do 7. júla).povedala hovorkyňa NDS Michaela Michalová s tým, že podrobné informácie možno nájsť na webe ndsas.sk.