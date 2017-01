Dopravu v Brne ochromila snehová kalamita

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brno/Ostrava 31. januára (TASR) - Snehová kalamita paralyzovala dnes juhomoravskú metropolu Brno. Intenzívne sneženie sprevádzané silným vetrom narušilo plynulosť cestnej, leteckej i mestskej hromadnej dopravy.Mnohé komunikácie v meste boli nezjazdné. Situácia sa však v priebehu večera, keď prestalo snežiť, postupne zlepšovala.Miestne letisko dočasne neprijímalo, takže aj kapitán stroja z Mníchova musel zmeniť kurz a smerovať do Prahy.Policajný hovorca Pavel Šváb apeloval na motoristov, aby sa zbytočne nevydávali na cestu, ak je to len trochu možné. Všade totiž treba rátať so zdržaniami, a to kvôli podmienkam na komunikáciách, kvôli množiacim sa dopravným nehodám či spriečeným kamiónom na diaľnici D2 či cestách neďaleko Slavkova alebo Lechovíc.Značné problémy s udržiavaním zjazdnosti komunikácií mali dnes aj cestári v Moravskosliezkom kraji.Vo večerných hodinách dokonca pre kamióny a nákladné automobily s prívesmi uzavreli cestu I/56 medzi Ostravicou a Bílou.Techniku, ktorú majú k dispozícii, nasadili v plnom rozsahu aj cestári v Zlínskom kraji, kde zaznamenali 30 cm nového snehu. Napriek tomu sú však aj v tomto regióne niektoré z komunikácií nezjazdné.