Dopravu v oblasti Ile-de-France paralyzovalo intenzívne sneženie

Cyklista prechádza okolo Eiffelovej veže počas sneženia 6. februára 2018 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. februára (TASR) - Výdatné sneženie od utorka večera paralyzuje dopravu na mnohých miestach v metropolitnej oblasti Paríža, kde žije okolo 12 miliónov ľudí. Mnohí z nich mali problém dostať sa do práce alebo dopraviť svoje deti do školy. Uviedol to v stredu spravodajský web France Info.Podľa služby Météo-France v Paríži od utorka večera napadlo 12 centimetrov snehu a v niektorých oblastiach Ile-de-France až 20 centimetrov. Druhý stupeň varovania pred snežením, mrazom a poľadovicou vyhlásili v stredu v celkovo 25 departementoch Francúzska.Železničná spoločnosť SNCF v stredu upozornila cestujúcich na veľké meškanie svojich vlakov a vyzvala ich, aby sa na cestu vydávali len v nutných prípadoch. V Paríži a okolí sú problémy aj v prímestskej doprave, v sieti vlakov RER, ako aj na električkových tratiach. Autobusová doprava tiež kolabuje.Letecká doprava na parížskych letiskách zatiaľ funguje v obvyklom režime, len s malými meškaniami.Veľké problémy v parížskej oblasti sú v cestnej doprave, kde je nedostatok snežných pluhov. Okrem toho mnohí vodiči jazdia autami s letnými pneumatikami.V noci na stredu sa na cestách v okolí Paríža vytvorili kolóny v celkovej dĺžke okolo 700 kilometrov. Kvôli snehu na cestách počas noci uviazli posádky stoviek áut. Úrady v regióne otvorili niekoľko centier, aby prichýlili ľudí v núdzi. Spoločnosť SNCF musela v noci na stredu v Paríži poskytnúť ubytovanie približne 700 svojim klientom, ktorých vlaky kvôli sneženiu nevypravili.Ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení zo stredy rána vyzvalo motoristov z Ile-De-France, aby sa vlastným autom na cesty vydávali len v nevyhnutných prípadoch. Situáciu na cestách v oblasti Ile-de-France označilo zaFrancúzske médiá uvádzajú, že toľko snehu v oblasti nenapadlo od roku 1987.