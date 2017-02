Dopyt ľudí žijúcich v okolí Bratislavy po verejnej doprave rastie

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. februára (TASR) - Dopyt ľudí žijúcich v satelitných mestečkách v okolí hlavného mesta po prímestskej autobusovej doprave rastie. Často totiž podľa generálneho riaditeľa autobusového dopravcu Slovak Lines Petra Sádovského vznikli takéto satelity práve bez obslužnosti verejnou dopravou." opísal. Nakoniec však podľa neho zisťujú, že chcú častejšie cestovať do Bratislavy. A obzvlášť, keď si založia rodinu a deti potrebujú chodiť do škôl či na rôzne krúžky. Vtedy podľa neho cítia intenzívnejšie potrebu využívania hromadnej dopravy, pretože to nevedia zvládnuť autom." avizoval Sádovský. Prímestská autobusová doprava je totiž dotovaná práve z financií samosprávnych krajov.Aj z prieskumu, ktorý uskutočnila pre dopravcu agentúra Focus na vzorke 1200 respondentov, vyplynulo, že ako relatívne najslabšie vnímajú cestujúci pokrytie jednotlivých úsekov dňa spojmi. Zároveň tu však zaznamenali aj najvýraznejšie zlepšenie od roku 2012.Sádovský avizoval, že poznatky z prieskumu chce dopravca využiť aj pri tvorbe cestovného poriadku na rok 2017. Ten sa mení pravidelne v decembri a diskusia o ňom začína s krajmi prebiehať približne tri mesiace predtým. "" doplnil.Čo sa týka spokojnosti cestujúcich so službami dopravcu, spoločnosť si oproti predošlému prieskumu z roku 2012 polepšila. V najnovšom prieskume získala známku 1,5, predtým to bolo 1,8. Ľudia sú najviac spokojní so správaním vodiča, s bezpečnosťou prepravy či s vonkajším vzhľadom vodiča.Napríklad v otázke prestupovania na jednotlivé spoje sú podľa prieskumu ľudia ochotní prestupovať vtedy, pokiaľ im to zrýchli cestu do práce či do školy. "" vyčíslil Sádovský.Dopravca v roku 2016 prepravil v prímestskej doprave približne 12 miliónov cestujúcich. Je to zhruba rovnaký počet ako rok predtým. Spoločnosti sa tak podľa jej šéfa podarilo zvrátiť trend poklesu počtu cestujúcich, ktorý je viditeľný posledných 27 rokov. Spôsobený je predovšetkým tým, že rastie kúpna sila obyvateľstva a čoraz viac ľudí si kupuje autá. "," vysvetlil.Práve integrovanú dopravu preto vníma ako cestu vpred. Dôležitá je však podľa neho do budúcnosti napríklad elektronizácia kúpy lístkov či poskytovania informácií o lístkoch a spojoch. "" upozornil. Cestujúcemu treba podľa neho zjednodušiť prístup k cestovaniu - k vyhľadaniu spoja, kúpe lístka či jeho elektronickému prenosu.