Dopyt po čučoriedkach vo svete stúpa, Čile je ich najväčším exportérom

Ilustračné foto, čučoriedky. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Santiago 21. apríla (TASR) - Hipsteri a vyznávači zdravej výživy po celom svete konzumujú čoraz viac avokád a čučoriedok. A chcú ich mať na svojom tanieri počas celého roka. Ich čilský producent Hortifrut sa tomu len teší.Spoločnosť so sídlom v Santiagu urýchľuje svoje plány na ďalšiu expanziu a kupuje rivalov, aby mohla zvýšiť produkciu a uspokojiť dopyt. Aktuálne je blízko dohode o kúpe peruánskej firmy Grupo Rocio, najväčšieho producenta čučoriedok v krajine.To jej spolu s plánmi na expanziu v Mexiku, USA a Číne, pomôže zdvojnásobiť tohoročnú produkciu bobuľovín, vrátane čučoriedok, na viac ako 100 miliónov kilogramov. Uviedol to Victor Moller, predseda predstavenstva čilskej spoločnosti.povedal Moller o firme s 38-ročnou históriou, ktorá v roku 2012 vstúpila na burzu. Podľa neho má totiž obrovský rastový potenciál, takže z tohto pohľadu je stále len "dieťa".Investori sú zatiaľ šťastní. Odhadujú, že hodnota akcií Hortifrut po prvotnej verejnej ponuke (IPO) stúpla o viac než 500 %. Na porovnanie, čilský akciový index IPS za rovnaký čas vzrástol o 29 %.Tržby Hortifrutu sa od uvedenia na burzu viac ako zdvojnásobili na 367 miliónov USD (295,40 milióna eur), aj keď v roku 2017 klesli o 9 %.Čučoriedky sa stali tovarom, ktorý spotrebitelia požadujú 24 hodín denne 7 dní v týždni a celoročne, povedal Roland Fumasi, analytik kalifornskej spoločnosti Rabobank.Na celom svete sa vlani vyprodukovalo zhruba 1,7 milióna ton čučoriedok, čo je 2,5-násobok ich produkcie v roku 2000. Za dva roky by ich produkcia mala dosiahnuť 2 milióny ton. USA sú najväčším svetovým producentom čučoriedok, po nich nasledujú Kanada a Čile. Juhoamerický štát je však najväčším svetovým vývozcom týchto zdravých bobúľ, plných antioxidantov.povedal Fumasi a upozornil, že už aj v Číne sa veľmi rýchlo zvyšuje dopyt po tomto ovocí.V januári a februári, keď vrcholil ich zber v Čile, sa čučoriedky vyvážané do Číny predávali v priemere po 10,04 USD za kilogram. Na východnom pobreží USA bola ich priemerná cena 6,40 USD/kilogram.Pri takom veľkom dopyte sa Hortifrut obzerá po ďalších akvizíciách, uviedol Moller.povedal Moller.V roku 2016 spoločnosť Hortifrut podpísala dohodu o spoločnom podniku s kalifornskou Munger Farms. Rok predtým uzavrela dohodu o spoločnom podniku s čínskou firmou Joyvio Wing Mao, v ktorom má Hortifrut 51-% podiel.povedal Moller. Pripomenul, že aj Európa práve začína zvyšovať konzumáciu čučoriedok a má potenciál oveľa viac rásť.Hortifrut pritom nestavil svoju budúcnosť len na čučoriedky. Je tiež súčasťou globálneho spoločného podniku Naturipe Avocados, ktorý dodáva na trhy po celom svete plody často označované za "zelené zlato".povedal Moller.dodal.