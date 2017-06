Dopyt po energiách rástol aj vlani slabým tempom

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. júna (TASR) - Globálny dopyt po energiách pokračoval aj v minulom roku len v miernom raste. Na druhej strane sa výrazne zvýšil dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie. Uviedla to dnes britská energetická spoločnosť BP.Globálny dopyt po energiách vzrástol v roku 2016 o 1 %. To je približne rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, ale výrazne pod 10-ročným priemerom. Ten predstavuje rast na úrovni 1,8 %." uviedol hlavný ekonóm BP Spencer Dale. Navyše, rast pochádza prakticky výhradne od rozvíjajúcich sa ekonomík, najmä zo strany Číny a Indie.Spomedzi fosílnych palív sa výrazne zvýšil dopyt po rope. Minulý rok vzrástol o 1,6 %, k čomu prispeli nízke ceny komodity. Na druhej strane, produkcia sa zvýšila len o 0,5 %. To pre zmenu znamená najslabšie tempo rastu od roku 2009, keďže energetické firmy obmedzili výdavky.Čo sa týka ropy z bridlíc, ktorá sa ťaží v USA, jej produkcia minulý rok prudko klesla, tento rok sa však zasa v dôsledku zvýšenia cien ropy výrazne zotavila. To je faktor, na ktorý by si trhy mali zvyknúť, dodal Dale.Produkcia uhlia sa vlani znížila o 6,2 %, čo predstavuje historicky najväčší pokles. Podiel uhlia na energetickom mixe následne zaznamenal pokles na 28 %. To je najmenší podiel od roku 2004.Naopak, obnoviteľné zdroje energií ako solárna a veterná energia boli minulý rok najrýchlejšie rastúcimi zdrojmi energie. Rast v ich prípade dosiahol v minulom roku 12 %.