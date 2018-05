Dopyt po leteckej preprave rástol najrýchlejšie za posledný rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 4. mája (TASR) - Dopyt po osobnej leteckej preprave vo svete zaznamenal v marci medziročný rast takmer o desatinu, čo predstavuje ročné maximum. Uviedlo to tento týždeň Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu (IATA). Ako dodalo, vývoj v osobnej doprave momentálne ovplyvňuje priaznivá ekonomická situácia.Podľa IATA dopyt po osobnej leteckej preprave vzrástol v marci o 9,5 %. To je najvyšší rast za posledný rok. Celý 1. kvartál bol podľa združenia úspešný. Veľa sa teraz očakáva od ďalších období, do ktorých spadá kľúčová dovolenková sezóna.Šéf IATA Alexandre de Juniac ale upozorňuje, že očakávaný zvýšený dopyt po leteckej preprave v 2. kvartáli, ktorý podporujú nižšie ceny leteniek, do určitej miery ovplyvnia rastúce ceny palív a iných nákladov.