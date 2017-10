Dopyt po mestských SUV v Nemecku neustále narastá

Na snímke SUV Range Rover Evoque. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Duisburg 31. októbra (TASR) - Dopyt po obľúbených mestských SUV v Nemecku narastá, no na druhej strane výrobcovia medzičasom zvládli ich negatívnu ekologickú stopu.Podľa štúdie významného nemeckého automobilového analytika Ferdinanda Dudenhöffera prudký rast záujmu o ťažké a veľké modely neutícha. Registrácie SUV v rokoch 1995 až 2016 v Nemecku vzrástli z takmer 68.000 na vyše 735.000 vozidiel a ich trhový podiel stúpol z 2,0 % na 21,9 %. Zároveň sa však imidž týchto "krížnikov" mení k lepšiemu, keďže sú čoraz úspornejšie.cituje zo štúdie Automobilwoche.Ako príklad uvádza Dudenhöffer fakt, že 4 % všetkých nových mestských SUV sa v prvých troch kvartáloch tohto roka predávali s hybridným alebo elektrickým pohonom.Rastie význam rôznorodosti modelov v ponukách nemeckých automobiliek. Podiel SUV na predajoch Audi od januára do septembra dosiahol 27,7 % a aj v absolútnych číslach je Audi v popredí, keďže predalo najviac SUV (61.114 kusov). Značka VW sa umiestnila na druhom mieste s počtom 58.023 predaných SUV a ich podielom 12,1 % na celkovom predaji. V prípade Mercedesu bolo takmer každé piate predané auto SUV (22,1 %) a u BMW každé štvrté (24,9 %).Spolkový úrad pre cestnú premávku vo svojich štatistikách opakovane zdôrazňoval významnú úlohu segmentu SUV. Podľa Dudenhöffera však osem zo 49 automobilových značiek v Nemecku neponúka ani jediný model tejto kategórie. Podiel dieselového pohonu neustále klesá zo 69,8 % pred piatimi rokmi na 46,1 % v tomto roku.hovorí analytik. Rovnako prestáva platiť pravidlo, že SUV rovná sa diesel.Ekologické organizácie sledujú trendy predaja SUV so zmiešanými pocitmi, keďže ani úspornejšie motory nevyvážia rastúcu hmotnosť a výkon.zdôrazňuje odborník Greenpeace Karsten Smid.