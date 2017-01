Dopyt po nehnuteľnostiach v roku 2017 porastie pomalšie ako ponuka

Foto: H1.cz s.r.o. Foto: H1.cz s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) – Developerské spoločnosti na Slovensku ponúknu v roku 2017 o 8,7 % bytov viac v porovnaní s uplynulým rokom. Ceny nehnuteľností považujú ich riaditelia za primerané, nárast očakávajú iba v prípade bytových priestorov. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej spoločnosťou CEEC Research.Ponuka developerských firiem bude v tomto roku podľa analýzy väčšia než dopyt po nehnuteľnostiach. Ponuka bytov vzrastie o vyše dvojnásobok oproti kancelárskym priestorom. Bytov bude k dispozícii o 8,7 % viac ako v roku 2016, zatiaľ čo kancelárií iba o 3,8 %. Ponuka nových hál a logistických centier sa zvýši o 5,4 %.Analytická spoločnosť ďalej uvádza, že dopyt v porovnaní s ponukou neporastie tak rýchlo. Záujem o bytové priestory stúpne medziročne o 7,5 %, nasledujú haly a logistické centrá (4,5 %) a kancelárske priestory (2,1 %). Najviac sa dopyt blíži ponuke u hál a logistických centier, kde je rozdiel iba 0,9 percentuálneho bodu.Súčasnú hodnotu nehnuteľností označila väčšina riaditeľov za primeranú vo všetkých oblastiach. U bytových priestorov je o tom presvedčených 69 % šéfov developerských firiem. Ceny kancelárií i hál a logistických centier ohodnotilo ako primerané rovnaké percento respondentov (87 %).Ceny nehnuteľností porastú podľa analýzy iba v prípade bytových priestorov, a to o 7 % – očakáva to 94 % riaditeľov. Bez zmeny cenovej úrovne zostanú kancelárie (67 %) aj haly a logistické centrá (86 %).priblížila spoločnosť.V analýze tiež konštatuje, že v nasledujúcich rokoch dôjde k zvyšovaniu úrokových sadzieb hypotekárnych úverov. Necelá štvrtina (23 %) predstaviteľov developerských firiem si myslí, že nastane už v druhom polroku 2017. Viac než tretina (38 %) očakáva ich nárast až v prvom polroku 2018, v jeho druhej polovici to predpokladá 23 %. Za optimálnu výšku úrokových sadzieb hypoték pre konzistentný vývoj rezidenčnej výstavby považujú 3 %.Každý druhý oslovený developer (50 %) má problém so zaistením stavebných firiem pre realizáciu svojich projektov. Problém s nedostatočnou kapacitou firiem v roku 2017 očakáva dokonca 80 % spoločností.Stavebné firmy oproti predchádzajúcemu roku zdražili o 6 %, zhodlo sa na tom sedem riaditeľov z 10 (73 %). O stále rovnakej cene je presvedčený každý piaty (20 %), pokles pocítilo iba 7 % respondentov (v priemere o 7 %). V tomto roku očakávajú rast opäť o 6 % (87 % spoločností), zvyšok predpokladá rovnaké ceny stavebných prác pre svoje projekty.