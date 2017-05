Dopyt po oceli v EÚ tento aj budúci rok stúpne

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Londýn 6. mája (TASR) - Dopyt po oceli v Európe tento aj budúci rok stúpne o viac ako 1 %. Oceliari na starom kontinente tak môžu očakávať rast odbytu, a to aj vďaka antidumpingovým opatreniam. Vyplýva to zo správy priemyselnej skupiny Eurofer.Podľa analýzy Euroferu dopyt po oceli v Európskej únii (EÚ) sa tento rok zvýši o 1,3 % a na budúci rok o 1,2 %. V týchto údajoch sú zahrnuté aj zmeny v skladových zásobách.Európsky oceliarsky priemysel s ročnými tržbami zhruba na úrovni 170 miliárd eur je tak jedným z ukazovateľovregiónu.Už vlani vzrástol dopyt po oceli v Európe o 3,2 %, uviedol Eurofer. Domáci oceliari však minulý rok z toho rastu nevyťažili maximum, pretože čelili konkurencii importérov. Tento rok by sa to ale nemalo zopakovať, aj vďaka antidumpingovým clám, skonštatoval riaditeľ Euroferu Axel Eggert. Pripomenul zároveň, že antidumpingové opatrenia sú len dočasné a riziko obratu je veľké.Podiel oceliarní z EÚ na domácom trhu od začiatku tohto roka citeľne stúpa aj vďaka tomu, že sa Čína snaží dodržať svoj sľub o znížení nadmerných výrobných kapacít vo svojom oceliarskom priemysle o 100-150 miliónov ton do roku 2020.Eurofer tiež očakáva, že slabšie euro podporí vývoz ocele z EÚ v tomto roku, keď sa podmienky v zahraničnom obchode zlepšujú.