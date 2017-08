Dopyt po priemyselných priestoroch ťahá najmä automobilový sektor

Ilustračné foto. Foto: Kia Motors Slovakia s.r.o. Foto: Kia Motors Slovakia s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) – Firmy pôsobiace v automobilovom sektore tvoria dnes väčšinu záujemcov o priemyselné nehnuteľnosti na Slovensku. TASR to potvrdili realitno-poradenské spoločnosti s tým, že stále väčší dôraz sa kladie na dostupnosť pracovnej sily.uviedol Tomáš Horváth z Colliers International.Podľa Samuela Šporku z JLL sú niektoré parky umiestnené tak, aby boli zaujímavé na 90 % len pre automotive a zodpovedá tomu aj cena nájmu, ktorá je vyššia ako pre logistické priestory. Príkladom sú CTP Bratislava, CTP Trnava a P3 Lozorno. Na druhej strane sú parky, kde sa nachádza 90 % iba logistických spoločností, napríklad Prologis a Goodman v Senci.Martin Varačka z CBRE Slovensko poukázal na to, že len na diaľnici D2 medzi Bratislavou a Brnom je podiel nájomníkov z automobilového sektora – priamych dodávateľov výrobcom a ich subdodávateľov – vyše 75 % v šiestich priemyselno-skladových areáloch.opísal.Varačka dodal, že prenajaté priestory slúžia na umiestnenie jedného alebo viacerých výrobných programov pre automobilky. Doba nájmu je preto dohodnutá na dĺžky jednotlivých programov. Nie je podľa neho zvykom, aby si dodávateľ prenajal priestory špekulatívne, bez zaisteného programu.Firmy z automobilového sektora si volia lokalitu pre svoje priestory na základe viacerých faktorov. Dôležité je, odkiaľ berú vstupy, kam a na základe akého časového rámca dodávajú produkt, teda dopravná dostupnosť, ale tiež dostupnosť priestorov a pripravenosť územia, ak ide o projekt na zelenej lúke. Štátne dotácie pre väčšinu menších automotive spoločností podľa Šporku nie sú rozhodujúce.Poradenské firmy sa zhodujú na tom, že kľúčovú úlohu hrá pracovná sila a cena práce.upozornil Varačka.V blízkosti výrobného závodu automobilky Jaguar Land Rover v Nitre podľa Martina Hudáka z Cushman & Wakefield hotové priestory vôbec nie sú.povedal.Vo výstavbe je pritom podľa Šporku veľa projektov s dokončením do šiestich mesiacov, či už priamo v Nitre, alebo do 50 kilometrov od nej.priblížil.