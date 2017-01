Dopyt po rope rastie: Situácia na trhu sa začína meniť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. januára (TASR) - Situácia na trhu s ropou sa pomaly začína meniť, keďže dopyt po komodite rastie. Investori teraz čakajú, či členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti znížia ťažbu tak, ako sa vlani dohodli. Cieľom tohto opatrenia je zredukovať nadbytok ropy na trhoch a znova nastoliť rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Uviedla to dnes vo svojej najnovšej správe Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).IEA v dokumente konštatuje, že vlaňajšia dohoda ropného kartelu, a tiež jeho dohoda s ostatnými producentmi,Konkrétne, členovia OPEC sa vlani koncom novembra dohodli, že zredukujú ťažbu o 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne na 32,5 milióna barelov/deň v prvých šiestich mesiacoch tohto roka. V decembri sa k nim pridali Rusko, Mexiko a Omán a sľúbili, že znížia produkciu o ďalších 558.000 barelov denne.Podľa IEA je zatiaľ priskoro hodnotiť, do akej miery títo producenti dodržujú svoje záväzky. Trhy čakajú na údaje o produkcii. Ale faktom je, že dopyt po rope stúpa. IEA preto zvýšila svoj odhad rastu globálneho dopytu po rope v tomto roku oproti vlaňajšku o 110.000 barelov na 1,5 milióna barelov denne. To je pomerne vysoko nad priemerom v tomto storočí, čo je 1,2 milióna barelov/deň. Ale menej ako v rekordnom roku 2015, keď rast dopytu po čiernom zlate dosiahol päťročné maximum 1,8 milióna barelov denne.IEA tiež konštatuje, že cena ropy vďaka dohode vzrástla, a na to začínajú reagovať producenti ropy v USA a ďalších štátoch, ktoré nie sú členom OPEC, ani sa nepripojili k dohode. Ťažba z nekonvenčných zdrojov v USA, ktorá je finančne náročnejšia, vďaka vyšším cenám ropy ožíva a stúpa, uviedla IEA.Agentúra však predpokladá, že po vlaňajšom veľkom nadbytku ropy na trhoch, sa situácia tento rok stabilizuje a aj nadmerné zásoby v skladoch klesnú, ak OPEC a ďalší producenti dodržia dohodu o znížení ťažby.