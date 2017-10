Dopyt po úveroch by mal podľa bánk v eurozóne pokračovať v raste

Na snímke logo eura pred budovou Európskej centrálnej banky. . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 24. októbra (TASR) - Dopyt po úveroch zo strany firiem zaznamenal v 3. štvrťroku mierne zrýchlenie rastu a v rastovom trende by mal pokračovať aj v závere roka. Očakávania vyše 130 bánk v eurozóne zverejnila v utorok Európska centrálna banka (ECB), ktorá zároveň uviedla, že pokračovanie výrazného záujmu o úvery sa predpokladá aj v prípade domácností.Podľa najnovšej kvartálnej správy ECB dopyt podnikov po úveroch vzrástol v 3. štvrťroku o 15 % po 14-% raste v predchádzajúcom kvartáli. Banky očakávajú, že v poslednom štvrťroku sa rast dopytu zrýchli na 26 %. Dopyt po firemných úveroch do veľkej miery podporujú nízke úrokové sadzby.Rastie aj objem úverov pre domácnosti. Dopyt po úveroch na bývanie sa v 3. štvrťroku zvýšil o 12 %, čo síce znamená spomalenie rastu z 19 % v 2. kvartáli, dopyt po spotrebiteľských úveroch však svoj rast zrýchlil na 17 % z 11 % v 2. štvrťroku. Banky však očakávajú, že dopyt po hypotékach sa vo 4. kvartáli prudko zvýši, rast by mal dosiahnuť 23 %.Pokračovať bude aj rast dopytu po spotrebiteľských úveroch, ale o niečo miernejším tempom. Banky očakávajú, že tempo rastu dopytu po týchto pôžičkách dosiahne v poslednom štvrťroku 16 %.