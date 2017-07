Dopyt po zamestnancoch ešte zosilnie, ťahúňom bude priemysel

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Michaela Zdražilová Foto: FOTO TASR - Michaela Zdražilová

Bratislava 20. júla (TASR) - Trend klesajúcej nezamestnanosti a rastúceho počtu neobsadených voľných pracovných miest bude pokračovať aj v druhom polroku tohto roka. Očakáva to personálno-poradenská spoločnosť McRoy Group.tvrdí podpredseda predstavenstva spoločnosti Luboš Sirota.Najvyšší náborový apetít by mal byť v odvetví priemyselnej výroby, a to najmä v segmentoch automotive a strojárstva.vysvetlil Sirota.Rast dopytu po zamestnancoch by mal byť aj v oblasti logistiky. Tu by sa pod rast zamestnanosti mala podpísať hlavne významná investícia Amazonu pri Seredi, no očakávať sa dajú aj nábory v ostatných logistických parkoch na Slovensku. Z tohto pohľadu by mal byť silný región Považia, ako aj Záhorie. Vysoký dopyt po zamestnancoch sa dá očakávať aj z prostredia centier zdieľaných služieb.Úrady práce momentálne evidujú približne 60.000 voľných pracovných miest. V porovnaní so začiatkom tohto roka sa ich počet takmer zdvojnásobil. "upozornil Sirota.McRoy očakáva, že už v súčasnosti vysoký počet voľných pracovných miest ešte stúpne. Výsledkom bude ďalšie prehĺbenie súčasného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Dá sa preto očakávať, že bude rásť tlak na zvyšovanie miezd, ale aj snaha firiem dovážať ľudí zo zahraničia. Zvyšovať by sa mal podľa spoločnosti aj počet podnikov, ktoré budú musieť zvážiť vyššiu úroveň automatizácie svojej výroby. Vylúčiť sa nedá ani to, že firmy, ktoré dlhodobo trpia nedostatkom ľudí, zvážia presun výroby do zahraničia.dodal Sirota.