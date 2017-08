Dopyt podnikov po úveroch v júni tohto roka mierne ochladol

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) - V 2. štvrťroku tohto roka mierne ochladol dopyt po úveroch, a to najmä zo strany podnikov. Rástli však naďalej vklady súkromného sektora. Peniaze do bánk ukladali najmä firmy z oblasti maloobchodu. Slabšie rástli vklady domácností. Tie viac míňali. Podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS) je tak výhľad pre súkromnú spotrebu priaznivý.Úvery súkromnému sektoru v júni tohto roka medzimesačne vzrástli o 0,6 %. Medziročná dynamika spomalila o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) na 12,6 %.konštatujú vo svojom najnovšom komentári analytici NBS. Úvery nefinančným spoločnostiam medzimesačne stagnovali, čím sa najvyšší medziročný rast od roku 2009 mierne spomalil na 10,6 %. Záujem firiem klesol o krátkodobé úvery a rast dlhodobých úverov sa zastavil.tvrdia analytici NBS. V rámci odvetví mali záujem o úvery najmä firmy z oblasti služieb a stavebníctva.priblížili analytici národnej banky. Dopyt po úveroch pritom naďalej podporujú úrokové sadzby, ktoré zostávajú na nízkych úrovniach.Medzimesačný rast úverov domácnostiam zostal v júni tohto roka tretí mesiac po sebe na úrovni 1 %. Medziročný rast sa mierne spomalil na 13,3 %. Dopyt po úveroch na nehnuteľnosti zostáva naďalej vysoký, avšak v porovnaní so začiatkom tohto roka došlo k miernemu ochladeniu.skonštatovali analytici NBS. Úvery na spotrebu rástli naopak rýchlejšie. To môže súvisieť s potrebou ľudí dofinancovať úvery na nehnuteľnosti.Vklady súkromného sektora vzrástli v júni tohto roka medzimesačne o 0,6 %. Medziročný rast sa zrýchlil o 0,4 p.b. na 4,9 %. K rastu vkladov prispel najmä sektor nefinančných spoločností.priblížili analytici NBS. Pomerne priaznivý vývoj spotreby naznačuje aj spomalenie rastu vkladov domácností. Tie totiž viac míňali. Medzimesačne vzrástli vklady domácností o 0,3 %.dodali analytici národnej banky.