Dorastenka Zimnikovalová získala na MSJ bronz v kumite

Santa Cruz de Tenerife 29. októbra (TASR) - Na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v karate v Santa Cruz de Tenerife dosiahla spomedzi slovenských reprezentantiek najväčší úspech dorastenka Zoja Zimnikovalová, ktorá v olympijskom kumite do 54 kg získala bronzovú medailu.Zimnikovalová na ceste k cennému kovu najprv zdolala Turkyňu Galbaharu Gozutokovú, potom Almu Subašičovú z Bosny a Hercegoviny a a napokon aj Rakúšanku Hannu Devigiliovú. Po prehre so Srbkou Ivanou Petričovou zvíťazila v boji o bronz nad domácou Španielkou Villabos Soniou Pereirovou 3:0.Na šampionáte, na ktorom sa zúčastnilo 1710 pretekárov zo 109 krajín sveta, dosiahli popredné umiestenia aj ďalšie dve slovenské karatistky. Medzi juniorkami obsadila v kata Jana Vaňušaniková piate miesto, rovnako obstála aj v kumite do 53 kg juniorka Dominika Bogárová.