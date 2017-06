Dortmund sa už údajne dohodol s doterajším trénerom Ajaxu Boszom

Peter Bosz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 6. júna (TASR) - Novým trénerom futbalistov Borussie Dortmund sa stane Peter Bosz, ktorý v tejto sezóne priviedol Ajax Amsterdam do finále Európskej ligy. Holandské i nemecké médiá v utorok informovali, že oba kluby sa už dohodli na prestupovej čiastke.Bosz sa tak v Dortmunde stane nástupcom Thomasa Tuchela. S ním ukončila Borussia spoluprácu koncom mája, iba tri dni po triumfe "žlto-čiernych" vo finále Nemeckého pohára. Dôvodom mali byť názorové nezhody s funkcionármi klubu.Päťdesiattriročný Bosz mal v Ajaxe kontrakt až do leta 2019, klub ale opúšťa už po jednej sezóne. V lige skončili jeho zverenci na duhej priečke za Feyenoordom Rotterdam. V Dortmunde by mal podpísať viacročnú zmluvu, informovala agentúra DPA.