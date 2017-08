Dortmund suspendoval Dembélého až do odvolania

Futbalista Dortmundu Ousmane Dembele (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 13. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund suspendoval útočníka Ousmaneho Dembélého z aktivít A-tímu až do odvolania. Rozhodli o tom tréner Peter Bosz, športový riaditeľ Michael Zorc a generálny riaditeľ Hans-Joachim Watzke. Dembélého potrestali za vynechanie štvrtkového tréningu bez udania dôvodu.citovala agentúra DPA Zorca.Neúčasť 20-ročného francúzskeho reprezentanta na tréningu iba povzbudila špekulácie médií, podľa ktorých je blízko k prestupu do FC Barcelona za 130 až 150 miliónov eur. Katalánsky klub má po rekordnom predaji Neymara do Paríža St. Germain za 222 miliónov eur dostatok finančných prostriedkov na zisk nových posíl. Dortmund už jednu ponuku odmietol.