Doručovanie písomností do vlastných rúk sa zmení

Bratislava 11. mája (TASR) - Doručovanie písomností do vlastných rúk správnymi orgánmi občanom sa zmení. Po novom sa za deň doručenia uloženej písomnosti na pošte bude považovať ten deň, kedy si skutočne adresát písomnosť prevezme. Dnes to tak totiž nie je. So zmenou počíta novela zákona o správnom poriadku (Správny poriadok), ktorú dnes schválila Národná rada SR.uviedol predkladateľ návrhu a predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Dnes platí, že aj keď si občan vyzdvihne písomnosť zasielanú správnym orgánom na pošte v 18. deň lehoty od jej uloženia, berie sa to tak, ako by mu bola doručená už na tretí deň od jej uloženia.Národniari upozorňujú na túto nespravodlivosť napríklad v súvislosti so všeobecnou odvolacou lehotou. Hoci si adresát vyzdvihne písomnosť na 18. deň, lehota mu plynie už od tretieho dňa od uloženia zásielky. Táto lehota je pritom 15-dňová. Takto mu vlastne podľa SNS plynie v správnom konaní posledný deň lehoty na podanie odvolania sa voči prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu.Zmena zákona zabezpečí, že za deň doručenia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať deň reálneho prevzatia tejto písomnosti. Od tohto dňa - reálneho prevzatia, budú plynúť následné lehoty.vysvetľuje SNS.