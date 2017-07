Dosiahnutie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom je blízko

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 2. júla (TASR) - Európska únia a Japonsko chcú podpísať dohodu o vytvorení zóny voľného obchodu ešte pred hamburským summitom G20. Skupinu tvoria dve desiatky najvplyvnejších hospodárskych a rozvojových štátov sveta.vyhlásila európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová pred novinármi v sobotu (1.7.) neskoro popoludní miestneho času v Tokiu.Bola si veľmi istá, že predstavitelia EÚ a Japonska úspešne uzavrú rokovania o vytvorení zóny 6. júla v Bruseli.Japonci sa o úspešnosti rokovaní vyjadrili zdržanlivejšie. Minister zahraničných vecí Fumio Kišida potvrdil, že sa v nich významne pokročilo, ale podľa neho niekoľko dôležitých otázok ešte zostalo nedoriešených. Oznámil však, že na budúci týždeň odcestuje do Bruselu a bude sa usilovať rokovania zavŕšiť.Malmströmová rokovala v piatok a sobotu v Tokiu intenzívne s Kišidom a ďalšími ministrami a dosiahol sa výsledok, ktorý musí prediskutovať s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom a 28 členskými štátmi spoločenstva.Z toho, čo povedala komisárka, vyplýva, že sa fakticky dosiahol kompromis, ktorý treba potvrdiť na politickej úrovni. Uzavretie dohody by bolo impulzom aj pre G20 v Hamburgu.EÚ a Japonsko sa zhodujú na tom, že netreba stavať medzi krajinami sveta múry. Cesta do budúcnosti nevedie ani cez posilňovanie protekcionizmu.Až do samotného záveru rokovaní medzi EÚ a Japonskom o voľnom obchode zostali otvorené sektory poľnohospodárstva a automobilového priemyslu. Japonsko chce, aby sa európsky trh ešte viac otvoril pre jeho autá a autodiely. EÚ sťažuje ich dovoz na svoje územie 10-% clom, kým import áut opačným smerom nezaťažujú nijaké poplatky.EÚ by privítala, keby Japonsko zrušilo vysoké clo na európske potravinárske produkty, napríklad syry.