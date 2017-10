DOSTÁL: Aby SR zvládla výzvu doby, musí sa stať pripravenou krajinou

Predseda OKS Ondrej Dostál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. októbra (TASR) - Na to, aby krajina zvládla trvalé zmeny, musí byť pripravená. To je jediná rozumná a zmysluplná vízia pre krajinu ako Slovensko. Uvádza sa to v programovom dokumente Občianskej konzervatívnej strany (OKS) "Pripravená krajina – program pre Slovensko v dobe trvalej zmeny". Po schválení republikovou radou ho v sobotu na tlačovej konferencii v Bratislave predstavilo vedenie strany v čele s predsedom Ondrejom Dostálom.uviedol Dostál. Dátum prezentácie dokumentu podľa neho nie je náhodný, keďže 28. október je dňom vzniku Československej republiky, príkladu pripravenej krajiny v medzivojnovom období.Programový dokument podľa podpredsedu strany Juraja Petroviča definuje oblasti, ktoré OKS považuje za kľúčové pre fungovanie pripravenej krajiny. Okrem iných medzi ne patria systémy ochrany života, bezpečnosti, zdravia a majetku občanov.uvádza materiál, ktorý sa zameriava aj na potrebu existencie profesionálnej armády, "robustnej" ekonomiky založenej na "pestrej palete priemyslu a podnikania", podporu podnikania a vzdelanosti občanov.Za dôležité OKS podľa svojej vízie považuje aj prepracovaný a funkčný systém ochrany detí, dostupnú, kvalitnú a udržateľnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť vrátane tej, ktorá sa týka zdravotne a inak hendikepovaných ľudí.Dokument tiež zdôrazňuje ochranu menšín, "rozumnú a zmysluplnú" mieru decentralizácie a zahraničnopolitickú a bezpečnostnú orientáciu krajiny s dôrazom na členstvo v Európskej únii a NATO. Kompletné znenie programového dokumentu je na webovej stránke OKS.