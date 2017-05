DOSTÁL: Máme schváliť novelu, ktorá zasahuje do vlastníctva

Ilustračné foto Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) – Doslova zo dňa na deň má podľa poslanca SaS Ondreja Dostála parlament prijať novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest. Právna norma pritom podľa poslanca zasahuje do ústavou stanovených vlastníckych práv. Pripomenul, že len v stredu 10. mája ju odobrila vláda, tesne predtým sa objavila na internete, dnes o nej diskutuje parlament, zrejme v piatok 12. mája ju definitívne schváli a od pondelka 15. mája má začať platiť." kládol otázky Dostál v úvode tretieho rokovacieho dňa 17. schôdze Národnej rady (NR) SR. Parlament práve diskutuje o návrhu na skrátené legislatívne konanie k tejto novele.Podľa Dostála ministerstvo dopravy zrýchlený režim odôvodňuje hrozbou značných hospodárskych škôd. Chýba mu však vysvetlenie, v čom by hrozba hospodárskych škôd mala spočívať.opísal poslanec.Pripomenul, že v roku 2007 sa už podobné opatrenia prijali a následne boli Ústavným súdom SR vyhlásené za protiústavné. Aktuálne sa podľa neho zákon novelizuje podobným spôsobom. Kritizoval, že o zmenách neprebehlo aspoň skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, počas ktorého by bola možná diskusia.dodal Dostál. Za návrh na skrátené legislatívne konanie k tejto novele preto hlasovať nebude.Novelu zákona kritizoval v pléne aj poslanec hnutia OĽaNO-NOVA Ján Marosz. "uviedol. Bagre budú podľa jeho slov prakticky na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve iných ľudí. Podľa neho sú za týmto ekonomické a hospodárske záujmy ľudí, ktorí sa na projekte obchvatu Bratislavy ". Zákon sa totiž podľa ministerstva dopravy upravuje predovšetkým pre problémy s vyvlastnením pozemkov pod ochvat Bratislavy, kde sa pôda dostala do rúk špekulantom.Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) však uviedla, že keby sa táto zmena robila kvôli boju so špekulantmi s pozemkami, nemal by štát problém zverejniť zmluvy o výkupoch pozemkov pod obchvatom.Poslanec hnutia Sme rodina Peter Pčolinský vyčíslil, že 99 % pozemkov pod obchvat bolo vykúpených za 300 miliónov eur a ostalo jedno percento, za ktoré niekto pýta 40 miliónov eur.konštatoval. Pýtal sa však, prečo štát nepomenuje ľudí, ktorí to robia. Zároveň ministrovi kládol otázky, prečo nie je znalec stíhaný za taký "minimálne neštandardný" znalecký posudok, ktorý tieto pozemky ohodnotil takou vysokou cenou.Súčasne nezaradený poslanec Zsolt Simon vyzval ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby návrh na skrátené legislatívne konanie aj celú novelu vzal späť. "" apeloval na šéfa rezortu dopravy. Myslel si, že jeho bývalí kolegovia zo strany nepôjdu cestou, kde hrozí pošliapanie základných ľudských práv.Novelou zákona by sa mal zaviesť do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Ten umožní pred ukončením vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch pod diaľnicami či cestami.Po prekovaní tohto bodu programu budú poslanci diskutovať o ďalších doteraz neprerokovaných bodoch. Popoludní príde na rad pravidelná štvrtková Hodina otázok.