Dostál: To, že sa advokát R. Bžán vzdal 60 miliónov eur, je tunel

Predseda OKS Ondrej Dostál Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. októbra (TASR) – Kauzu okolo advokáta Radomíra Bžána považuje poslanec Národnej rady SR a člen ústavnoprávneho parlamentného výboru Ondrej Dostál (SaS) za tunel. Uviedol to v sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.povedal Dostál. Podľa neho by v prípade, ak bol v tomto prípade spáchaný trestný čin, mali zakročiť orgány činné v trestnom konaní. Zdôraznil, že by bolo potrebné do budúcnosti nastaviť systémové pravidlá tak, aby sa podobné situácie nemohli opakovať.Situáciu okolo odmeny pre advokáta Bžána je podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) potrebné dobre právne posúdiť a nájsť také riešenie, ktoré bude najvýhodnejšie pre štát. Zároveň potvrdila, že pripraví rámcové pravidlá pre štátne inštitúcie, aby do budúcnosti, keď budú uzatvárať zmluvy s advokátskymi kanceláriami, mali nejaké mantinely, v ktorých sa budú môcť pohybovať. V tejto súvislosti chce Žitňanská spolupracovať aj s Ministerstvom financií SR. Ako uviedla, nemalo by to trvať viac ako pol roka.Ministerka spravodlivosti zdôraznila, že je potrebné rozlišovať, či vo vyhláške na odmenu advokátov je potrebné stanoviť nejaké stropy, napríklad pre výšku tarify, ktorá na Slovensku nie je zastropovaná. Ide o takzvaný rakúsky model. Zároveň doplnila, že je proti tomu, aby iná tarifa platila pre štát a iná pre súkromný sektor. Podľa nej si súkromný sektor vie aj pri existujúcich pravidlách odmeňovania advokátov vyrokovať korektné podmienky.uzavrela Žitňanská.