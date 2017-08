DOSTÁL: Ústavu nestačí formálne sláviť, treba ju hlavne dodržiavať

Predseda OKS Ondrej Dostál Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. augusta (TASR) – Ústavu nestačí formálne sláviť, ako nám to predvádzajú Fico s Dankom, treba ju v prvom rade dodržiavať a neprzniť. Tvrdí to poslanec Národnej rady SR (SaS) a predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Ondrej Dostál v stanovisku, ktoré poskytol TASR. V žiadnom vyspelom demokratickom právnom štáte sa podľa neho ústava, ako základný zákon nemení tak často a neuvážene ako na Slovensku za vlád Roberta Fica.vyhlásil Dostál.Pripomenul, že väčšina poslancov v parlamente opakovane odmietla rokovať o návrhu novely zákona, ktorou by sa mohli odstrániť protiústavné časti zákona o štátnom občianstve, ktoré spôsobujú, že slovenskí občania prichádzajú o slovenské občianstvo proti svojej vôli.povedal poslanec NR SR a dodal, že skupina poslancov na septembrovú schôdzu predloží novelu zákona o volebnej kampani, požadujúcu vypustenie moratória a zákazu zverejňovania prieskumov zo zákona.Ústavné väčšiny poslancov podľa Dostála opakovane ukazujú hlbokú neúctu k slovenskej ústave a k myšlienkam ústavnosti.uviedol s odôvodnením, že 1. september pripomína prijatie Ústavy SR v roku 1992, priamo súvisiace so vznikom samostatnej SR v roku 1993.uzavrel poslanec a predseda OKS.