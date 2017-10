Dostálek v Brne skončil, Zbrojovku povedie slovenský kouč Pivarník

Tréner Roman Pivarník. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Brno 4. októbra (TASR) - Funkcionári momentálne posledného tímu českej futbalovej ligy Zbrojovky Brno sa rozhodli angažovať Romana Pivarníka do funkcie trénera A-mužstva.Slovenský kouč podľa informácie portálu isport.cz viedol už stredajší dopoludňajší tréning a s vedením klubu by mal podpísať dvojročnú zmluvu. Do tímu si údajne privedie svojich kolegov, s ktorými spolupracoval vo Viktorii Plzeň - asistenta Tomáša Truchu a trénera brankárov Martina Vaniaka.Päťdesiatročný Pivarník, ktorý bol od aprílového "vyhadzovu" z Plzne na voľnej nohe, nahradí vo funkcii Richarda Dostálka. Brno je po 9. kole na chvoste tabuľky so ziskom štyroch bodov. Misia Pivarníka na novom pôsobisku sa začne po reprezentačnej prestávke dôležitým domácim zápasom so Slováckom, na ktoré Zbrojovka stráca štyri body.