Dostavba Mochoviec nie je ohrozená, tvrdí minister Žiga

Bratislava 20. septembra (TASR) - Správne konanie, ktoré prerušil vo veci dostavby tretieho a štvrtého bloku v elektrárni Mochovce (EMO34) Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR, by nemalo ohroziť termíny dokončenia blokov. Uviedol to dnes po rokovaní vlády minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) v reakcii na utorkovú (19.9.) informáciu ÚJD o prerušení správneho konania.reagoval.Úrad jadrového dozoru SR 19. septembra 2017 informoval, že vydal 28. augusta 2017 rozhodnutie, ktorým prerušil správne konanie vo veci vydania povolení v súvislosti s dostavbou jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok.spresnil úrad.ÚJD SR bude pokračovať v jednotlivých správnych konaniach, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky nedostatky jednotlivých podaní, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.Úrad pripomenul, že 12. decembra 2016 doručili zástupcovia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., (SE) na ÚJD žiadosť o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. a 4. blok do prevádzky. SE súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení. K žiadosti bola priložená príslušná dokumentácia obsahujúca 377 príloh.ÚJD SR začal vo veci vydania príslušných povolení správne konanie a informoval dotknuté orgány štátnej správy. Úrad o tejto skutočnosti tiež informoval všetkých potenciálnych účastníkov konania (verejnosť, ktorá mala záujem zapojiť sa do konania) prostredníctvom verejnej vyhlášky. Po predbežnom vyhodnotení uvedenej dokumentácie bola predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia v uvedenej veci.Dokumentácia, z ktorej úrad vylúčil citlivé informácie, bola prístupná verejnosti od 16. marca do 30. júna 2017. Účastníci konania využili možnosť nazerania do spisu a písomne uplatnili pripomienky k dokumentácii v stanovenom termíne do 31. júla 2017.Po predbežnom vyhodnotení pristúpil úrad k obsahovému hodnoteniu predloženej dokumentácie. Úrad hodnotil najmä súlad obsahu dokumentácie s požiadavkami legislatívnych predpisov. Pri hodnotení dokumentácie postupoval úrad v úzkej súčinnosti so žiadateľom SE, a.s. Výsledkom hodnotenia sú pripomienky úradu k dokumentácii, vrátane vecných pripomienok účastníkov konania, ktoré musí žiadateľ odstrániť, respektíve musí svoje podanie doplniť.Úrad jadrového dozoru SR zároveň 19. septembra oznámil, že zverejní zoznam identifikovaných nedostatkov na svojom webovom sídle. Zoznam nedostatkov sa bude priebežne aktualizovať – budú sa doplňovať údaje o ich postupnom odstraňovaní.