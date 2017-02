Dostihové Závodisko v Bratislave čakajú nové výzvy, tvrdí agrorezort

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 6. februára (TASR) - Atraktívnejšie podujatia, zlepšenie hospodárenia, nový manažment. To sú očakávania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR od nového vedenia dostihového Závodiska v Bratislave. Uviedol to Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.uviedla šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS). Ministerka zároveň vylúčila akékoľvek aktivity, ktoré by viedli k odpredaju areálu či samotného štátneho podniku.uviedol Ľuboš Chmelár, ktorý je poverený výkonom funkcie riaditeľa. Štátny podnik Závodisko spolu s MPRV budú hľadať zdroje na dofinancovanie výstavby. Potreba finančných zdrojov sa odhaduje približne na úrovni 2,5 milióna eur.Feik pripomenul, že MPRV koncom minulého roka poverilo riadením podniku Ľuboša Chmelára, ktorý je rešpektovaným manažérom s 25-ročnými medzinárodnými skúsenosťami v priemysle, obchode, finančníctve a agropriemysle. MPRV zároveň koncom januára vyhlásilo na funkciu riaditeľa štátneho podniku riadne výberové konanie. Uzávierka prihlášok je 25. februára.MPRV od nového manažmentu Závodiska, š. p., očakáva zlepšenie hospodárenia podniku, ako aj realizáciu dlhodobo odkladaných nevyhnutných opráv. Veľkou výzvou je hľadanie nových príjmov, zvýšenie návštevnosti, lepšie využitie areálu a organizovanie nových atraktívnych podujatí.dodala Matečná. Tohtoročná dostihová sezóna sa začne 9. apríla.