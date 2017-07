Dostihy: Víťazkou Slovenského derby kobyla Zoriana

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Výsledky hlavných dostihov:



1. Slovenské derby (rovina Gd-3, 3-ročné kobyly a žrebce, 2400 m, 64 000 eur): 1. Zoriana (belka, majiteľ PD Senica, džokej Budovič, trénerka Zuzana Kubovičová), 2. Gaston (hnedák, MPL Racing,dž. Palík, tr. Hanáček), 3. Aeneas (tmavý hnedák, Statek Blata Český Ráj, dž. Chaloupka, tr. J. Váňa).



2. Bratislavská míľa (rovina Listed, 3-ročné a staršie, 1600 m, 13 000 eur): 1. Ideal Approach (5-r. hnedý valach, Lokotrans, dž. Foret, tr. Urbánek), 2. Aldzarb (5-r. hnedák, Ramzan Kadyrov, dž. R. Koplík, tr. R. Koplík), 3. Sign Of The Zodiac (7-r. beluš valach, Ray Racing, dž. Róbert Šara).



3. Cena Pat's Music (rovina Listed, 3-ročné a staršie kobyly, 2000 m, 13 000 eur): 1. Akvamarin (4-r. hnedka, Farádi istalló, dž. Šafář, tr. Kovács), 2. Lightblack (3.-r. tmavá hnedka, Autoopravovňa Strnisko, dž. Šmida, tr. Daniš), 3. Celeste (3-r. hnedka, U krále Matyáše, dž. Laube, tr. Bodlák).



4. Zlatý pohár (rovina Listed, 4-ročné a staršie, 2600 m, 13 000 eur): Oriental Sky (5-r. hnedák, Stajňa Patrik, tr. a dž. Línek), 2. Intisari (5-r. tmavý hnedák, Monte Negro, dž. Šmida, tr. R. Holčák), 3. Always On Sunday (7-r. hnedák valach, Monte Negro, dž. Vokálková, tr. R. Holčák).



5. Cena Mysa (rovina I., 3-ročné a staršie, 1000 m, 7 000 eur): 1. Pretorian (5-r. ryšiak valach, Stall Žak d.o.o. Žiri, dž. Murzabajev, tr. Prunková), 2. Miss Trout (4-r. hnedka, Count of Tuscany, dž. a tr. Línek), 3. Appalosa (5-r. hnedka, Autoopravovňa Strnisko, dž. Šmida, tr. Daniš).

Bratislava 16. júla (TASR) – Víťazkou 25. Slovenského derby (rovina Gd-3, pre 3-ročné kobyly a žrebce, vzdialenosť 2400 m, dotácia 64.000 eur) sa stala jediná kobyla v 14-člennom štartovom poli Zoriana v sedle s džokejom Budovičom. Obaja aktéri získali na mítingu na Závodisku, š. p. v bratislavskom Starom háji pre slovenskú stajňu PD Senica dotáciu 32.000 eur. Na aukcii v nemeckom Baden-Badene stála 7000 eur. Zverenkyňa trénerky Zuzany Kubovičovej sa stala historicky prvou kobylou, ktorá zvíťazila v Slovenskom derby.Naposledy vyhral kôň zo slovenského chovu "modrú stuhu" Innovator v roku 2010. Aj vtedy bola trénerkou víťazného koňa Z. Kubovičová.povedala ešte pred Slovenským derby Z. Kubovičová.