Bratislava 11. septembra (TASR) - Dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach sa neupravia. Zmenu navrhoval v novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie poslanec hnutia OĽaNO Ján Budaj, parlament ju však pri dnešnom hlasovaní neposunul do druhého čítania.Budaj chcel, aby sa zrušilo dotovanie spaľovania dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Odôvodňoval to tým, že v súčasnosti dochádza na Slovensku k čoraz viditeľnejšiemu odlesňovaniu zalesnených plôch, ale aj brehových porastov či dokonca alejí a vetrolamov, s cieľom čerpať čo najviac dotácií.Zároveň dnes plénum Národnej rady (NR) SR neposunulo do druhého čítania aj ďalšiu novelu z dielne poslancov hnutia OĽaNO. Išlo o novelu zákona o energetike, v ktorej chcela skupina poslancov hnutia posilniť ochranu práv vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sú zriadené energetické zariadenia, napríklad elektrické vedenia či plynovody a zabezpečiť im primeranú náhradu.