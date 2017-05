Dotazník maďarskej vlády Stop Bruselu! vyplnilo už 600.000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 2. mája (TASR) - Dotazník Stop Bruselu!, ktorý maďarská vláda rozposlala voličom, vyplnilo a poslalo späť už 600.000 Maďarov. Vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió to dnes povedal štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za komunikáciu Bence Tuzson.Vláda rozposlala voličom formulár so šiestimi otázkami v rámci takzvanej". Podľa slov Tuzsona dotazníky budú rozoslané všetkým občanom do 6. mája a do 20. mája budú môcť na ne odpovedať.Podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans 26. apríla - pri príležitosti vystúpenia maďarského premiéra Viktora Orbána v europarlamente - detailne vyvracal tvrdenia, ktoré v dotazníku uvádza maďarský kabinet. EK označila otázky predložené namaďarským občanom za zavádzajúce.Tuzson v tejto súvislosti dnes uviedol, že Brusel si otázky vysvetľuje zle.zdôraznil. Poznamenal tiež, že Maďari v mnohom súhlasia s EÚ, avšak v otázkach migrácie či znižovania režijných nákladov domácností nemôžu ustupovať Bruselu.V dotazníku Zastavme Brusel! maďarská vláda tvrdí, že Brusel žiada zrušiť zníženie režijných nákladov domácností; že chce donútiť Maďarsko prijať nelegálnych migrantov; že nelegálni migranti prichádzajúci do Maďarska sú podnecovaní prevádzačmi a medzinárodnými organizáciami, aby konali v rozpore so zákonmi; že v krajine pôsobí čoraz viac občianskych organizácií financovaných zo zahraničia s cieľom zasahovať do vnútorných záležitostí; že Brusel napáda maďarské opatrenia na tvorbu pracovných miest a že Brusel útočí na Maďarsko aj pre znižovanie daní.