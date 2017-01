Dotkne sa Trumpov zákaz vstupu do USA aj občanov EÚ?

Ilustračná snímka letiska Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brusel 30. januára (TASR) – Európska únia analyzuje, či sa dekrét amerického prezidenta Donalda Trumpa o zákaze vstupu obyvateľov siedmich štátov do USA dotkne aj občanov EÚ s dvojitým občianstvom. Vyhlásil to dnes hovorca Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas.uviedol Schinas.V tejto súvislosti zdôraznil, že Únia odmieta diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, rasy alebo náboženstva v prípade azylantov ale aj v iných oblastiach. Odmietol však špekulovať o tom, či EÚ nezruší pozvanie Trumpa na návštevu Bruselu a pripomenul, že USA sú aj naďalej strategickým partnerom EÚ.V nedeľu Trumpa podrobila kritike vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová. Vyčítala mu rozhodnutie o stavbe múru na hraniciach s Mexikom a prerušenie prijímania utečencov do USA.Donald Trump vydal zákaz cestovať do USA pre občanov Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu. Zákaz bude platiť 90 dní. Americký program pre prijímanie utečencov je pozastavený na 120 dní.